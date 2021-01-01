رفع حالة الطوارىء في السودان لتهيئة الأجواء للحوار

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › رفع حالة الطوارىء في السودان لتهيئة الأجواء للحوار

صورة الخبر: عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان


أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، قرارًا برفع حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد، في محاولة لحل الأزمة السياسية القائمة.

وقال بيان لمجلس السيادة، في صفحته عبر فيسبوك، إن البرهان أصدر قراره "في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الإستقرار للفترة الإنتقالية".

ويعني ذلك استجابة البرهان لتوصية واحدة فقط من توصيات مجلس الأمن والدفاع، في اجتماعه الأحد، الذي أوصى برفع حالة الطوارىء وإطلاق سراح جميع المعتقلين، لتهيئة المناخ للحوار السياسي في البلد المأزوم منذ انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. إلى جانب السماح لقناة الجزيرة مباشر بالبث.

ورفع المجلس توصياته إلى البرهان، الذي ترأس اجتماع مجلس الأمن والدفاع.

وانطلق الحوار السياسي في السودان خلال الشهر الجاري بموجب "الآلية الثلاثية" المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الإفريقية للتنمية (إيقاد) لحل الأزمة القائمة في البلاد.

المصدر: دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رفع حالة الطوارىء في السودان لتهيئة الأجواء للحوار

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45271

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager