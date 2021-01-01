الحكم علي عبدالمنعم أبو الفتوح بالسجن المشدد 15 عامًا

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عبدالمنعم أبو الفتوح

أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالسجن المؤبد لـ15 متهمًا، ومعاقبة آخرين بينهم القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت، والمرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح مؤسس حزب "مصر القوية" بالسجن المشدد 15 عامًا، في اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة".

صدر الحكم عن الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الأحد، التي أدانت المتهمين بـ"الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، حسبما أوردت صحيفة "الأهرام" الحكومية.

في فبراير/ شباط 2018، وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أبو الفتوح، أحد أبرز المرشحين لرئاسة البلاد في أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

في حين صدر حكم بالحبس المشدد 10 سنوات ضد آخرين، منهم نائب أبو الفتوح، محمد القصاص.

وسبق أن صدر حكم بإخلاء سبيل أبو الفتوح في يونيو/ حزيران الماضي، بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي (عامان). بينما أدرجته النيابة على ذمة قضية أخرى، إضافة إلى إدراجه على قوائم الإرهاب.

قبل نحو شهرين، ذكرت أسرة أبو الفتوح أنه تعرض لاعتداء داخل سجن مزرعة طرة بجنوب القاهرة، بعد اعتراضه قيود تفرضها إدارة السجن خلال الزيارات، حسب بيان نشرته أسرته في صفحته عبر فيسبوك.

في وقت تلقى محمود عزت حكمًا آخر بالسجن المؤبد، بعد إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
وصنفت الحكومة المصرية الإخوان "جماعة إرهابية" في ديسمبر/ كانون الأول 2013، بعد تفجيرات طالت مديرية أمن الدقهلية.

المصدر: دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)

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