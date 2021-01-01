الحكم علي عبدالمنعم أبو الفتوح بالسجن المشدد 15 عامًا

أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالسجن المؤبد لـ15 متهمًا، ومعاقبة آخرين بينهم القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت، والمرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح مؤسس حزب "مصر القوية" بالسجن المشدد 15 عامًا، في اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة".
صدر الحكم عن الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الأحد، التي أدانت المتهمين بـ"الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، حسبما أوردت صحيفة "الأهرام" الحكومية.
في فبراير/ شباط 2018، وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أبو الفتوح، أحد أبرز المرشحين لرئاسة البلاد في أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
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