تطرح تويتر ميزة Circle لمزيد من المستخدمين

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بدأت منصة تويتر بطرح ميزتها المسماة Circle لمزيد من المستخدمين، وذلك بعد أن بدأت باختبارها في وقت سابق من هذا الشهر مع مجموعة محدودة من المستخدمين. وقد تضع هذه الميزة حداً للأشخاص الذين ينشئون حسابات منفصلة للتغريد بشكل خاص.



وتعمل الميزة إلى حد كبير مثل ميزة الأصدقاء المقربين Close Friends في منصة إنستاجرام، حيث تمنح المستخدمين فرصة للحد من جمهور تغريدة معينة. وتتيح إرسال تغريدات إلى مجموعة معينة من الأشخاص بدلاً من الجدول الزمني بالكامل.



وللتحقق مما إذا كان لديك وصول إلى ميزة Circle، يجب تحديث تطبيق تويتر أو التوجه إلى موقع المنصة في متصفح الويب. وعندما تبدأ بكتابة تغريدة، فإنك ترى قائمة منسدلة في الأعلى تقول “الجميع”.

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ومن هنا، يمكنك اختيار Circle لقصر تغريدتك على جمهور محدد، أو يمكنك الضغط على تعديل لإضافة أو إزالة أشخاص من دائرتك. ولن تخطر المنصة المستخدمين إذا أضفتهم أو أزلتهم.ويمكنك إضافة ما يصل إلى 150 مستخدمًا إلى دائرتك، سواء كانوا يتابعونك أم لا. ويمكنك تعديل القائمة وقتما تشاء.تويتر توفر الميزة على نطاق واسعيرى المستخدمون في دائرتك ملاحظة ملحقة بالتغريدات المخصصة للدائرة فقط (والعكس صحيح)، تنص على ما يلي: يمكن فقط للأشخاص الموجودين في دائرة تويتر الخاصة بالمستخدم مشاهدة هذه التغريدة.ويشبه التغريد لدائرتك تقريبًا امتلاك حساب خاص، إذ إن الميزة تخصص تغريدات معينة بدلاً من تقييد الوصول إلى حسابك بالكامل.ولن يتمكن الأشخاص في دائرتك من إعادة تغريد أي شيء تنشره عبرها. ولكن لا يزال بإمكانهم التقاط لقطة للشاشة وتنزيل تغريداتك.ومن المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك أن إرشادات مجتمع تويتر لا تزال سارية حتى إذا كنت ترسل تغريداتك إلى جمهور أصغر.وبالرغم من أنه يبدو أن المزيد من المستخدمين يمكنهم الوصول إلى الميزة. ولكن المتحدث باسم تويتر، جوزيف نونيز، أوضح أن الميزة لا تزال قيد الاختبار.وقال نونيز: ما زلنا نختبر حاليًا ميزة Circle مع مجموعة من الأشخاص عبر iOS وأندرويد ونسخة الويب عالميًا. لم يتم طرح الميزة على نطاق واسع للجميع حتى الآن مع استمرارنا في جمع التعليقات.وليس من الواضح في الوقت الحالي عدد الأشخاص الذين يمكنهم حاليًا الوصول إلى ميزة Circle. ويبدو أن المزيد من المستخدمين قد شاهدوا الميزة المنبثقة عند بدء كتابة تغريدة. ولكن لا يزال بعض المستخدمين يبلغون عن عدم تمكنهم من الوصول إليها بعد.