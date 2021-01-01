تعمل سامسونج على تخفيض إنتاجها من الهواتف الذكية لعام 2022

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أفادت بعض المواقع المتخصصة بالتقنية، بأن شركة سامسونج Samsung، قررت تقليص عدد الهواتف الذكية التي تخطط لإنتاجها في عام 2022، بمقدار 30 مليون وحدة.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أشار تقرير جديد لـ"SamMobile"، أنه من المقرر أن تخفض سامسونج إنتاجها من الهواتف الذكية للعام الحالي من 310 مليون إلى 280 مليونا وحدة.



سامسونج تعمل على تقليص عدد الهواتف المقرر إنتاجها في 2022



ووفقا لما ذكره موقع "SamMobile"، كانت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية، تهدف في إلى إنتاج 300 مليون وحدة في عام 2022، حيث لم تصل بعد إلى هذا الرقم بعد عام 2017، ومع ذلك، فقد أثر الوضع الاقتصادي العالمي في الطلب.

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وستؤثر أهداف الإنتاج المنخفضة على إنتاج الشركة من الهواتف، عبر تشكيلتها من الطرز المنخفضة التكلفة إلى الهواتف الرائدة، حيث ستقلص شركة سامسونج من أهداف إنتاجها للإصدارات المنخفضة إلى المتوسطة والرائدة، كجزء من جهود الشركة لمواجهة هذه البيئة الاقتصادية الصعبة.وكان الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا أبطأ مما كان متوقعا، مما دفع سامسونج وشركات أخرى، لخفض توقعاتها لأن الضغوط التضخمية تجبر العملاء على توخي المزيد من الحذر فيما يتعلق بأموالهم، بالإضافة إلى أن الوضع الحالي بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا لا يساعد أيضا.ونظرا لأن سامسونج ليست محصنة ضد هذه الديناميكيات، سيتعين على الشركة التكيف مع هذه التحديات وهي تسعى لتحقيق النمو في سوق الهواتف الذكية، ويشير تقرير جديد من كوريا الجنوبية إلى أن سامسونج قررت خفض إنتاج هواتفها بمقدار 30 مليون وحدة هذا العام.ويشار إلى أن بعض شركات تصنيع الهواتف الذكية اتخذت ايضا، أخرى خطوات مماثلة في مواجهة هذه البيئة الاقتصادية الصعبة، حيث قررت شركة آبل Apple، أيضا خفض إنتاجها من الهواتف الذكية لعام 2022، إذ يقال إن الشركة خفضت إنتاج iPhone SE بنسبة 20 ?.