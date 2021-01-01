تفاصيل..ميزة مهمة في فيسبوك تختفى من على هواتف آيفون..

اختفت واحدة من أهم ميزات فيسبوك والتى يفضلها الكثير من المستخدمين، حيث أبلغ عدد كبير من مستخدمي هواتف آيفون عن اختفاء ميزة الوضع المظلم على هواتفهم دون سبب واضح .
وبحسب موقع 9to5Mac فإن ميزة الوضع المظلم اختفت بالفعل لمئات الآلاف من مستخدمي هواتف آيفون، حيث من المحتمل أن يكون خطأ فنيا حدث في التطبيق .
ولم يصدر تطبيق فيسبوك أو شركة ميتا أية بيانات رسمية حول اختفاء ميزة الوضع المظلم أو سببها على هواتف آيفون، حيث انتقل مستخدمو فيسبوك إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى وعلى رأسها تويتر للشكوى من الاختفاء المفاجئ لميزة الوضع المظلم .
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