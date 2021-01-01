تحذير من آبل بشأن سلامة بطارية هاتف آيفون

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت شركة آبل APPLE تحذيرًا لمليارات العملاء بشأن مخاوف تتعلق بسلامة البطارية.وبحسب "ذا صن" البريطانية، فقد أطلقت أبل Apple تحذيرًا من أنه إذا كان جهاز آيفون iPhone الخاص بك يعمل ببطارية غير أصلية، فقد تكون في خطر

كما حذر عملاق التكنولوجيا المستهلكين، للتأكد من أنهم يذهبون إلى فني معتمد لتلبية احتياجات خدمة هواتف آيفون iPhone الخاصة بهم.

وقال عملاق التكنولوجيا في بيان: "زيارة موفر إصلاح محترف مع فنيين معتمدين يستخدمون قطع غيار أصلية من آبل Apple هي الطريقة الأكثر أمانًا والأكثر موثوقية للحصول على الإصلاح"، ويشمل ذلك مقدمو الخدمة المعتمدون من آبل Apple و مزودي الخدمة المعتمدين من آبل Apple أيضا ومقدمي الإصلاح المستقلين، الذين لديهم إمكانية الوصول إلى قطع غيار Apple الأصلية.

وتستخدم جميع أجهزة آيفون iPhone بطاريات ليثيوم أيون (Li-ion) ، وهي أخف وزنًا وأصغر وأقوى من سابقاتها مثل Nickel Metal Hydride (NiMH).ونظرًا لأن بطاريات Li-ion تأتي مزودة بمكونات حساسة، فيجب صيانتها بعناية.

وقالت شركة آبل: "لتجنب الضرر الذي قد يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو إصابة، يجب فقط على فني مدرب استبدال بطارية آيفون iPhone".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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