تحذير من آبل بشأن سلامة بطارية هاتف آيفون

أصدرت شركة آبل APPLE تحذيرًا لمليارات العملاء بشأن مخاوف تتعلق بسلامة البطارية.وبحسب "ذا صن" البريطانية، فقد أطلقت أبل Apple تحذيرًا من أنه إذا كان جهاز آيفون iPhone الخاص بك يعمل ببطارية غير أصلية، فقد تكون في خطر
كما حذر عملاق التكنولوجيا المستهلكين، للتأكد من أنهم يذهبون إلى فني معتمد لتلبية احتياجات خدمة هواتف آيفون iPhone الخاصة بهم.
وقال عملاق التكنولوجيا في بيان: "زيارة موفر إصلاح محترف مع فنيين معتمدين يستخدمون قطع غيار أصلية من آبل Apple هي الطريقة الأكثر أمانًا والأكثر موثوقية للحصول على الإصلاح"، ويشمل ذلك مقدمو الخدمة المعتمدون من آبل Apple و مزودي الخدمة المعتمدين من آبل Apple أيضا ومقدمي الإصلاح المستقلين، الذين لديهم إمكانية الوصول إلى قطع غيار Apple الأصلية.
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