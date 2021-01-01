يظهر هاتف منافس آخر من Xiaomi ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة

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تستعد Xiaomi لإطلاق هاتف بمواصفات مميزة وكاميرات ممتازة سعره نحو 160 دولارا.



وسيأتي هاتف Redmi 10 Prime 2022 بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (162/75.5/6.9) ملم، وزنه 192 غ.



وسيحصل على شاشة LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.

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وسيعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهات MIUI 12.5، ومعالج MediaTek Helio G88، ومعالج رسوميات MediaTek Helio G88، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 4 عدسات بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.ودعمت Xiaomi هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.