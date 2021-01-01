تعلن Oppo عن "قاتل هواتف سامسونغ"!



Oppo Oppo

كشفت Oppo عن مواصفات هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ الحديثة متوسطة الفئة.



ويأتي هاتف Oppo A57 4G الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX4، أبعاده (163.7/75/8) ملم، وزنه 187 غ.



وجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

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ويعمل الجهاز بنظام Android 12 مع واجهات ColorOS 12.1، ومعالج MediaTek MT6765G Helio G35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل فيها عدسة بفتحة f/2.4 للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.وجهزت Oppo هاتفها بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فمن المفترض أن يكون نحو 150 دولارا.