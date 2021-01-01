سيارات كيا اكسيد 2022 تواصل الارتفاعات بقيمة 30 ألف جنيه



كيا اكسيد 2022 كيا اكسيد 2022

أخطرت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات EIT الوكيل الحصري لعلامة كيا في مصر، شبكة موزعيها بارتفاع أسعار سيارات كيا اكسيد 2022 ، بقيمة 30 ألف جنيه على فئاتها المتاحة بالأسواق.



أسعار كيا اكسيد 2022

حيث صعدت أسعار سيارات كيا اكسيد 2022 في الفئة الأولى “High Line “ إلى 500 ألف جنيه مقارنةً بسعر 470 ألفاً في نهاية إبريل الماضي ، وارتفعت الفئة الثانية “ Top Line “ إلى سعر 540 ألف جنيه بدلاً من 510 آلاف سابقاً.



مواصفات كيا اكسيد 2022

وتستمد كيا اكسيد موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تربو، رباعي الأسطوانات، يستطيع توليد قوة 160 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران يصل إلى 253 نيوتن/متر، وينقل الحركة إلى العجلات من خلال بناقل حركة أوتوماتيك يُمكن السيارة من التسارع من الثبات وصولاً إلى 100 كيلو/ الساعة في غضون 9.2 ثانية، لتصل إلى السرعة القصوى 204 كيلومتر/ الساعة، بينما يبلغ معدل استهلاكها من الوقود 6.1 لتر لكل مسافة 100 كم.

قد يعجبك أيضا...

وسجلت الأبعاد الخارجية للسيارة للطول السيارة 4395 مم، والعرض 1862 مم والارتفاع 1483 مم، وقاعدة عجلات 2650 مم، ويصل حجم صندوق الأمتعة إلى 426 لتراً، وتصل سعة خزان الوقود 50 لتراً، وتقف على جنوط رياضية مقاس 18 بوصة.تجهيزات السلامة والرفاهية في كيا اكسيد 2022وتتوفر سيارات كيا اكسيد 2022 في مصر في فئتها الأولى بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة؛ منها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وسائد جانبية مدمجة بالمقاعد، وستائر هوائية، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، وأنظمة تدعيم الفرامل، والتحكم الإلكتروني بالثبات، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ومانع إدارة المحرك.وتأتي كيا اكسيد 2022 بمجموعة من التجهيزات؛ من أبرزها مثبت سرعة، ومصابيح أمامية ليد بعدسة ثنائية الإضاءة تعمل عند إدارة المحرك، ومصابيح خلفية ليد، وفوانيس ضباب، حساسات مطر، ومرايات جانبية كهربائية، وحواجز أتربة، زجاج مظلل للأبواب الخلفية والزجاج الخلفي، وتحكم عن بعد في غلق وفتح السيارة، وإمكانية تغيير نظام القيادة، وكاميرا خلفية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد.