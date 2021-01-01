شاهد بي إم دبليو IX M60 موديل 2023 الـSUV الكهربائية



بي إم دبليو IX M60 بي إم دبليو IX M60

كشفت شركة بي إم دبليو عن أحدث سياراتها الكهربائية التي تنتمي لفئة السيارات المتعددة الاستخدامات الSUV؛ بي إم دبليو iX M60 موديل 2023 ذات الدفع الرباعي.



وتستمد السيارة الجديدة قوتها من زوج من المحركات – واحد لكل محور للدفع الرباعي – يعتمدا على بطارية من الليثيوم أيون تبلغ 111.5 كيلووات في الساعة، لتمكن السيارة من سحب العجلات الأربع بقوة 610 حصانا وعزم دوران يبلغ 811 رطلا، وهو ما يمكنها من التسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة خلال 3.6 ثانية، وتقف السيارة على عجلات مقاس 21 بوصة مع إمكانية اختيار قياس 22 بوصة.



وسعرت السيارة الجديدة بمبلغ 124,552 دولار، وفق ما أورده موقع the car guide المتخصص في أخبار السيارات.