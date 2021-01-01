بالفيديو : من أفضل SUV في 2022.. تويوتا RAV4 الهجينة أم مازدا CX-5؟



تويوتا RAV4 تويوتا RAV4

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع CarExpert المتخصص في السيارات، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة وأيضا مقارنة بين سيارتين من فئة SUV، وهما موديلات 2022 من تويوتا RAV4 الهجينة ومازدا CX-5.



جدير بالذكر أن هذا الموقع اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذين الموديلين من تويوتا ومازدا وأهم مميزاتهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: