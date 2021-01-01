بالفيديو : سوبارو سولتيرا 2022 الكهربائية الجديدة.. شقيقة تويوتا bZ4X



سوبارو سولتيرا 2022 سوبارو سولتيرا 2022

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الكهربائية والهجينة الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Driving Electric لإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2023 من سيارة سوبارو سولتيرا، وهي سيارة كهربائية حديثة جدا من فئة SUV، وتعتبر نسخة مطابقة لسيارة تويوتا bZ4X الكهربائية من نفس الفئة، والتي بدأ انتاجها خلال شهر أبريل الماضي.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من سوبارو سولتيرا الكهربائية الجديدة وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: