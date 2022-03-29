سعر الذهب اليوم الأحد 29 مايو في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارا، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1851 دولارا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 693 جنيها



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 891 جنيها.

قد يعجبك أيضا...

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1040 جنيهًا.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1188 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5200 جنيه.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10400 جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو20800 جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,370 جنيه.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك "تماشيًا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةارتفعت أسعار الذهب أول أمس مع استمرار ضعف الدولار، مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.