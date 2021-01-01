نصائح لتحضير اللانش بوكس المثالي لأيام العمل الطويلة

إن وجبة الغداء من الوجبات الهامة التي قد ينساها بعض الأشخاص لسبب كثرة الانشغال الشديد، ولضغط العمل الزائد، والأعمال المتراكمة، مما يجعل وجبة الغداء غير واردة في ذهن الشخص العامل، برغم من أهميتها لأنها تمد الجسم بالنشاط والقدرة على العمل بتركيز لكن البعض يراها شيء ثانوى، ويوجد طريقة الحصول على وجبة غداء صحية غاية في السهولة، وتجهيز اللانش بوكس بسهولة، للأشخاص العاملين، ليحملوا معهم خلال ذهابهم للعمل، وفقاً لموقع "Better Health" :
غداء صحى
يجب على الشخص أن الذى يريد أن يحمل وجبة الغداء معه في العمل، لا يركز أن يكون مثالي بقدر أن يركز أن يكون صحى وبه كل الفيتامينات التي يحتاجها الجسم الضرورية.
لانش بوكس مناسبة
يجب أن يكون مساحة اللانش بوكس مناسبة للأكل، وجعل الأكل الرطب بمفرده حتى لا يؤثر على الأطعمة الأخرى حين تناول الأكل.
اعمل الأكل بنفسك
قد يكون لدى الشخص الذى يريد أن يتناول الغداء أن يجدد في الوصفات التي يأتي بها من المنزل، فيجب أن يتابع الشيف الذى يحبه على الإنترنت ، ليعطيه إلهام ووصفات شيقة لتجديد تناول الطعام.
احمل معك الفاكهة
قد ينسى البعض خلال العمل أكل الفاكهة، فيمكن تناول الفاكهة بداخل اللانش بوكس مثل البرتقال والعنب والكيوي، ويمكن تناولها كبديل للحلوى بعد الطعام.
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