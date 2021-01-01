نصائح لتحضير اللانش بوكس المثالي لأيام العمل الطويلة

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صورة الخبر: اللانش بوكس
اللانش بوكس

إن وجبة الغداء من الوجبات الهامة التي قد ينساها بعض الأشخاص لسبب كثرة الانشغال الشديد، ولضغط العمل الزائد، والأعمال المتراكمة، مما يجعل وجبة الغداء غير واردة في ذهن الشخص العامل، برغم من أهميتها لأنها تمد الجسم بالنشاط والقدرة على العمل بتركيز لكن البعض يراها شيء ثانوى، ويوجد طريقة الحصول على وجبة غداء صحية غاية في السهولة، وتجهيز اللانش بوكس بسهولة، للأشخاص العاملين، ليحملوا معهم خلال ذهابهم للعمل، وفقاً لموقع "Better Health" :

غداء صحى
يجب على الشخص أن الذى يريد أن يحمل وجبة الغداء معه في العمل، لا يركز أن يكون مثالي بقدر أن يركز أن يكون صحى وبه كل الفيتامينات التي يحتاجها الجسم الضرورية.
لانش بوكس مناسبة
يجب أن يكون مساحة اللانش بوكس مناسبة للأكل، وجعل الأكل الرطب بمفرده حتى لا يؤثر على الأطعمة الأخرى حين تناول الأكل.
اعمل الأكل بنفسك
قد يكون لدى الشخص الذى يريد أن يتناول الغداء أن يجدد في الوصفات التي يأتي بها من المنزل، فيجب أن يتابع الشيف الذى يحبه على الإنترنت ، ليعطيه إلهام ووصفات شيقة لتجديد تناول الطعام.
احمل معك الفاكهة
قد ينسى البعض خلال العمل أكل الفاكهة، فيمكن تناول الفاكهة بداخل اللانش بوكس مثل البرتقال والعنب والكيوي، ويمكن تناولها كبديل للحلوى بعد الطعام.

مكونات للانش بوكس غداء في العمل
?الكربوهيدرات
يجب أن يحتوى اللانش بوكس على الكربوهيدرات كشيء أساسي مثل: الأرز والمكرونة، وخبز الحبوب الكامل، ولفائف الخبز والبطاطس.
خضروات
يجب أن يحتوى اللانش بوكس على خضروات السلطة مثل: الخيار والطماطم والجزر والبصل الأحمر ، والخس والجرجير، والأفوكادو، وأوراق السبانخ.
منتجات الألبان
يمكن إضافة بعض الأطعمة من مشتقات الألبان مثل : الجبن القريش والجبنة الشيدر، والجبنة الموزاريلا.
اختار في الوجبة السمك أو اللحم
يمكن تجعل اللانش بوكس يحتوى على الطعام الذى تفضله، كسمك السلمون أو التونة أو السردين أو شرائح اللحم البقري أو اللحوم المحفوظة أو النقانق.
وجبة نباتية
قد تحاول التغيير وتلجأ لوجبات نباتية مثل الفول بالزبدة أو بأنواع كثيرة التي تفضلها، والفلافل والحمص والفاصوليا.
إضافة الأوراق الخضراء
يمكن أن تضاف الأوراق الخضراء على الطعام مثل البقدونس والنعناع والريحان ويمكن إضافة الثوم.
إضافة صلصلة مفضلة
يمكن أن تضاف بعض من الصلصة المفضلة مثل صلصة الصويا وصلصة الفلفل الحار وزيت السمسم ، أو المايونيز، أو زيت الزيتون.
تناول الحلوى
يمكن إضافة الفاكهة للانش بوكس أو الزبادى ويمكن إضافة الجبن والمقرمشات.

المصدر: اليوم السابع

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