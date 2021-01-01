«بياناتك البنكية في خطر»..خطأ بسيط يفعله الملايين في إعدادات الراوتر..



إعدادات الراوتر إعدادات الراوتر

خطأ بسيط يقع في ملايين من المستخدمين أثناء استخدام جهاز الراوتر الخاص بهم، حذر منه خبراء الأمن السيبراني لما يتسبب في سرقة حساباتهم البنكية المختلفة، وقد يصل الأمر أحيانًا إلى حد تهديدهم وسرقة حساباتهم الشخصية.



بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، يقول خبراء الأمن بشركة «أفاست» المتخصصة في البرامج المضادة للفيروسات والعمليات الاحتيالية الإلكترونية، إن هناك عددا كبير من مستخدمي الواي فاي عبر أجهزة الراوتر معرضون للوقوع ضحايا لخدع المحتالين عبر الإنترنت، وذلك بسبب وقوعهم في خطأ بسيط وهو إعدادات المصنع الافتراضية.



خطأ في الراوتر يتسبب في سرقة حساباتك البنكية

وبحسب ما أشار الخبراء، فإنّ هناك عددًا من الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الراوتر والواي فاي لم يقوموا بتغيير إعدادات المصنع الافتراضية التي تم ضبط الجهاز بها منذ وقت، وهو الأمر الذي يجعلهم عرضة لهجمات المتسللين الذين يمكنهم بسهولة أن يقوموا بتخمين كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين.

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يقول الخبراء: «إذا كان المتسلل يعرف كلمة المرور لشبكة Wi-Fi الخاصة بك، فيمكنه استخدام اتصال الإنترنت للقيام بكل ما يريد، وربما يصل الأمر إلى حد تنزيل الملفات بشكل غير قانوني، إضافة إلى سرقة المعلومات الحساسة التي تدخلها في مواقع الويب غير المشفرة خاصة كلمات مرور الحسابات البنكية، وتثبيت البرامج الضارة».ووفق استطلاع آراء أجرته الشركة على نحو 1320 شخصا من مستخدمي الراوتر، جرى العثور على نحو 87% لم يقوموا بتغيير كلمة المرور الخاصة بهم منذ شراء الراوتر، وبسؤالهم عن الأسباب التي دفعتهم لعدم تغيير بياناتهم، أشار شخص من كل سبعة ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يعرفون سبب حاجتهم إلى تعديل الإعدادات على جهاز التوجيه الخاص بهم.وأشار الخبراء إلى أنّ هذا الخطأ البسيط في استخدام إعدادات جهاز الراوتر الافتراضية وعدم اللجوء إلى تغيير كلمة مرور الواي فاي، تجعل من المستخجمين وسيلة سهلة لاختراق أجهزتهم المختلفة: «يُنصح بتغيير كل من كلمات المرور الخاصة بالشبكة والموجة إذا كان لا يزال يتم تعيينهما على الوضع الافتراضي، ويجب أن تكون كلمات المرور فريدة وتحتوي على 12 حرفًا على الأقل باستخدام مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام».كيفية تغيير كلمة مرور جهاز الـWifiويمكن للمستخدمين تغيير إعدادات جهاز الراوتر الخاص بك من خلال فتح متصفح الويب وكتابة عنوان IP الخاص بك أو نسخه ولصقه.