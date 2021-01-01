"كأن في بيتك دراي كلين"..5 حيل مختلفة للاستفادة من مجفف الملابس بذكاء..

انتشر في الآونة الأخيرة مجفف الغسالة كجهاز أساسي من الأجهزة المنزلية، بعد أن كان جهازًا ملحقًا في الغسالة الكهربائية، ويستخدم لتجفيف الملابس بشكل أسرع، ما يوفر وقتًا وجهدًا، ولكن هناك العديد من الاستخدامات لمجفف الملابس قد لا تعرفها، لذا يستعرض اليوم السابع استخدامات مختلفة ومتعددة لمجفف الملابس، يمكن أن تجعل بها حياتك أسهل وفقاً لموقع "tasteofhome" كما يلي:
الاستغناء عن المكواة
هذا الإعداد السحري لا يستخدمه معظم الأشخاص أبدًا، وهو أعجوبة لتقليل التجاعيد ولطيف على الملابس، مما يساعدهم على الاستمرار لفترة أطول قليلاً، ولاستخدامه ابدأ بدرجة حرارة أقل قليلاً من دورة التجفيف القياسية وتحول إلى درجة حرارة أكثر برودة في وقت لاحق من الدورة للمساعدة في منع التجاعيد.
إعادة نفخ اللحاف
إذا كان لحاف الريش والمفروشات الخاص بك مسطحًا قليلاً وفقد القليل من كثافته، فإن تمريره عبر مجفف به عدة كرات تنس يمكن أن يساعد في استعادة سمكه المعتاد وزيادة حجم اللحاف كما لو كان جديداً وكأنك نظفته في دراي كلين.
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