"كأن في بيتك دراي كلين"..5 حيل مختلفة للاستفادة من مجفف الملابس بذكاء..



مجفف الملابس مجفف الملابس

انتشر في الآونة الأخيرة مجفف الغسالة كجهاز أساسي من الأجهزة المنزلية، بعد أن كان جهازًا ملحقًا في الغسالة الكهربائية، ويستخدم لتجفيف الملابس بشكل أسرع، ما يوفر وقتًا وجهدًا، ولكن هناك العديد من الاستخدامات لمجفف الملابس قد لا تعرفها، لذا يستعرض اليوم السابع استخدامات مختلفة ومتعددة لمجفف الملابس، يمكن أن تجعل بها حياتك أسهل وفقاً لموقع "tasteofhome" كما يلي:



الاستغناء عن المكواة

هذا الإعداد السحري لا يستخدمه معظم الأشخاص أبدًا، وهو أعجوبة لتقليل التجاعيد ولطيف على الملابس، مما يساعدهم على الاستمرار لفترة أطول قليلاً، ولاستخدامه ابدأ بدرجة حرارة أقل قليلاً من دورة التجفيف القياسية وتحول إلى درجة حرارة أكثر برودة في وقت لاحق من الدورة للمساعدة في منع التجاعيد.



إعادة نفخ اللحاف

إذا كان لحاف الريش والمفروشات الخاص بك مسطحًا قليلاً وفقد القليل من كثافته، فإن تمريره عبر مجفف به عدة كرات تنس يمكن أن يساعد في استعادة سمكه المعتاد وزيادة حجم اللحاف كما لو كان جديداً وكأنك نظفته في دراي كلين.

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تجفيف الأحذية الرياضية دون صوتيمكن أن تصدر الأحذية الرياضية للتجفيف صوتًا مثل خلاط الأسمنت ويمكن أن تدمر مجففك، ولكن مع تركيب رف التجفيف في المجفف، يمكنك تقليل الضوضاء التي تأتي مع تشغيل الأحذية الثقيلة في المجفف، تأكد من معرفة هذه الاستخدامات الخاصة بالتجفيف وليس الغسيل لكي تتمتع بهذه المميزات.تعقيم الملابستأتي معظم المجففات مزودة بدورة تطهير يدوية فقط قومى بوضع الملابس غير النظيفة من خلال المجفف في هذا الإعداد، ويمكنك بعدها استبعاد الجراثيم نهائيا.تجفيف الاقمشة الدقيقة دون خوفسابقا كنت تتجنبي استخدام المجفف في الاشياء الدقيقة مثل الايشاربات أو الملابس الحريرية لتعرضهم للتلف من المجفف، فتحتوي النماذج الأحدث من الغسالات على مجففات يمكنك ضبط برنامجها على هذه النوعية من الأقمشة، كما قد تحتوي على قسم منفصل ومجفف أصغر مصمم خصيصًا للحفاظ على أغراضك غير القابلة للتجفيف.