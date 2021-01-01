تعالج الضعف والتساقط..وصفات طبيعية من زيت اللوز للعناية بالشعر..

يحتوى زيت اللوز على خصائص مضادة للالتهابات ونسبة عالية من الأحماض الدهنية، مثل أحماض أوميجا 6 وأوميجا 3 وأوميجا 9 الدهنية، كما يحتوى على فيتامين هـ (E)، لذلك يساعد في الحفاظ على صحة الشعر وعلاج ضعفه وتساقطه، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية من زيت اللوز للعناية بالشعر، وفقاً لما ذكره موقع "thechannel46".
وصفات طبيعية من زيت اللوز للعناية بالشعر
أوراق الكاري وزيت اللوز لنمو الشعر
ينصح بتحضير 3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز، مع 4-5 من أوراق الكاري، ثم تسخين الزيت مع الكارى، حتى يصلان لمرحلة الغليان، ثم ترك الخليط حتى يبرد، وتدليك فروة الرأس به وتركه لمدة 30 دقيقة وغسله بالماء الدافئ.
زيت اللوز والزبادي لشعر صحي
يساعد هذا القناع على ترطيب الشعر وتقويته من خلال تحضير ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقتين صغيرتين من زيت اللوز وتقليب المكونات معاً، مع إضافة ملعقة صغيرة من العسل وملعقتين صغيرتين من زيت اللوز، وتقليب المكونات معاً، ووضعها على فروة الرأس وترك المزيج لمدة 40 دقيقة ثم غسل الشعر بالماء الدافئ.
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