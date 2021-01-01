مشهد مبهر فيديو يوثق لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة..



الكعبة المشرفة الكعبة المشرفة

شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، ظاهرة فلكية تعد الأولى في العام 2022، وهي تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، وهو ما وثقته قناة الإخبارية السعودية وأعادت نشره الجمعية الفلكية بجدة، عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».



تفاصيل تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

وجاء تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، وقت الظُهر عند الساعة 11:18 صباحًا بتوقيت القاهرة، وتزامنا مع وقوع تلك الظاهرة الفلكية النادرة، نوضح بعض المعلومات عنها خلال السطور التالية، وفقا للجمعية الفلكية بجدة.



- كانت الشمس لحظة التعامد على أقصى ارتفاع لها عند 90 درجة، ووقتها اختفى ظل الكعبة وجميع الأجسام في مكة وما حولها.

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- ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة حدثت نتيجة موقع بيت الله الحرام بين خط الاستواء ومدار السرطان.- أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو.- وفي شهر يوليو، ستعود الشمس باتجاه الجنوب إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان.ما فائدة ظاهرة تعامد الشمس؟وقديما كان هناك بعض الاستخدامات لظاهرة تعامد الشمس، من بينها..- ظاهرة التعامد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة باستخدام قطعة من «الخشب».- يتم تحديد القبلة بوضع قطعة الخشب بشكل عمودي على سطح الأرض عند وقت التعامد.- الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة لكافة المتواجدين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية.- تستخدم ظاهرة تعامد الشمس أيضًا في حساب محيط الكرة الأرضية دون الحاجة للتقنيات الحديثة، اعتماداً على بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة.