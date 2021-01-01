رجال إنقاذ ينقذون حوت أوركا قاتل تاه في نهر السين.

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر به نجاح عملية إنقاذ رجال فرنسيون يوم السبت لحوت أوركا متواجد بمياه نهر السين بين لوهافر وروان، وبحسب محافظة السين البحرية، فإن "السلطات ستحاول توجيه الحوت نحو البحر المفتوح".

وذكر أنه وللقيام بذلك سيتم إعادة إنتاج الإشارات التي تنبعث من الحيتان عن طريق معدات الصوت، وقالت شارلوت كيور المتخصصة في الصوتيات الحيوية: "هذه تجربة حتى الآن، ولسنا متأكدين من نتائجها، علما أنها جزء من فريق من الخبراء الذين يقودون عملية الإنقاذ.

بإلاضافة أن وسائل إعلام فرنسية أوضحت أنه تم إرسال سفن الإنقاذ وفرق الإطفاء لتنفيذ العملية، وسيتعين عليهم توطين الحوت القاتل والتحكم في حركته.

كما سيتم استخدام الطائرات بدون طيار للكشف عن مكان الحوت وتصويره، مشيرة إلى أنه المتابعة الحينية ستسمح بالحكم على حالة الحيوان.

وأوضحت صحيفة "لوموند" أنه تم رصد الأوركا لأول مرة في 16 مايو بالقرب من جسر نورماندي، ويجد نفسه الآن في صعوبة كبيرة بين لوهافر وروين، مشيرة إلى أنه ربما يكون مريضا أو مصابا.

ونقلت الصحيفة عن صوفي بونسيت أخصائية الثدييات البحرية في المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي قولها "إن الحوت ضعيف للغاية ونحيف وجسده مغطى بالفطر"، مضيفة "لكن في الأيام القليلة الماضية، ظلت حالته مستقرة"، بحسب وسائل إعلام فرنسية .


المصدر: بوابه اخبار اليوم

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