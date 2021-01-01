رجال إنقاذ ينقذون حوت أوركا قاتل تاه في نهر السين.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر به نجاح عملية إنقاذ رجال فرنسيون يوم السبت لحوت أوركا متواجد بمياه نهر السين بين لوهافر وروان، وبحسب محافظة السين البحرية، فإن "السلطات ستحاول توجيه الحوت نحو البحر المفتوح".
وذكر أنه وللقيام بذلك سيتم إعادة إنتاج الإشارات التي تنبعث من الحيتان عن طريق معدات الصوت، وقالت شارلوت كيور المتخصصة في الصوتيات الحيوية: "هذه تجربة حتى الآن، ولسنا متأكدين من نتائجها، علما أنها جزء من فريق من الخبراء الذين يقودون عملية الإنقاذ.
بإلاضافة أن وسائل إعلام فرنسية أوضحت أنه تم إرسال سفن الإنقاذ وفرق الإطفاء لتنفيذ العملية، وسيتعين عليهم توطين الحوت القاتل والتحكم في حركته.
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