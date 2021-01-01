ريال مدريد يسقط ليفربول ويتوج بدوري الأبطال للمرة 14



ريال مدريد يسقط ليفربول ريال مدريد يسقط ليفربول



صورة تقرير مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا



حينما يُعزف نشيد دوري أبطال أوروبا فعلى الكل السكوت ورؤية الملوك وهم يظفرون بكأسهم المفضل.



ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه.

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وفاز ريال مدريد على ليفربول بهدف دون رد اليوم السبت في استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.سجل فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.وبذلك كرر ريال مدريد انتصاره على ليفربول في النهائي بعد الفوز عليه في عام 2018 بثلاثة أهداف لهدف.وأصبح ذلك اللقب هو الأول لريال مدريد منذ عام 2018، ويواصل سيطرته في النهائيات بعدما خاضه 17 مرة لم يخسر فيهم سوى ثلاث مرات فقط.أما ليفربول ففشل في التتويج بلقبه السابع ليعادل إنجاز ميلان، ويصبح آخر لقب حققه في عام 2019.وخاض ليفربول النهائي 10 مرات فاز ست مرات وخسره أربع مرات.وتوج أنشيلوتي مدرب ريال مدريد باللقب للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أول مدرب يحقق ذلك الإنجاز.فيما فشل كلوب في الظفر به لثالث مرة بعدما توج به مرة واحدة فقط من قبل.أحداث مثيرة قبل انطلاق المباراةقبل انطلاق المباراة بثلاث ساعات وعلى عكس المعتاد بإعلان التشكيل قبلها بساعة، أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه.وشهد تشكيل ريال مدريد تواجد الثلاثي الذهبي في خط الوسط لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو وهم الذين كانوا أساسيين في نهائيات 2016 و2017 و2018.في المقابل أعلن يورجن كلوب تشكيل فريقه في الوقت المعتاد والذي شهد مفاجأة بتواجد تياجو ألكانتارا أساسيا رغم الشكوك حول لحاقه باللقاء بسبب الإصابة.اقتحام وفوضىوقبل انطلاق اللقاء اقتحم بعض من جمهور ليفربول الملعب بدون حملهم لتذاكر دخول المباراة واضطرت قوات الأمن الفرنسية لإطلاق الغاز المسيل للدموع.في المقابل بعض من جماهير ليفربول ممن يحملون التذاكر لم يكن بإمكانهم الدخول للمباراة.كما انتشرت حوادث السرقة من الجماهير الفرنسية حول الملعب لجماهير ليفربول وريال مدريد.وفي الناحية الأخرى اضطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل انطلاق المباراة لدواعي أمنية ولمدة ربع ساعة لتنطلق في تمام التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.وبعد ذلك تم الإعلان عن تأجيل جديد لربع ساعة أخرى لتنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء.وفي النهاية أعلن يويفا انطلاق القمة في تمام التاسعة و36 دقيقة.وبالفعل انطلق الحفل الغنائي، وقدم أسطورتا الناديين راؤول جونزاليس (ريال مدريد) وأيان راش (ليفربول) الكأس العريقة.وبعد ذلك انطلقت المباراة في موعدها المعلن عنه وفقا لآخر إعلان من يويفا.