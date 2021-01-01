تعتبر طريقة عمل عجة البيض بالبطاطس من الأكلات التي انطلقت من المطبخ المصري إلى باقي المطابخ العربية حتى اشتهرت بها، تقدم دائماً على الفطور أو العشاء، وهي مكونة العجة الأساسي هو البيض والذي يعتبر مصدر رئيسي للبروتين، بالإضافة لبعض الدهون والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، كما أنه يحتوي على نسبة من الحديد. لذلك تعد عجة البيض من الوجبات الصحية المتكاملة.
وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل عجة البيض بالبطاطس من أشهى الأكلات المصرية، والتي تعتبر وجبة مناسبة لجبة الفطور والعشاء، وصحية وشهية للغاية، وسوف تنال إعجاب الاطفال والكبار، ولن تستغرق في تحضيرها سوى 35 دقيقة، وتكفي هذه المقادير لحوالي 4 أفراد.
مقادير طريقة عمل عجة البيض بالبطاطس :
4 بيضات
½ ملعقة صغيرة ملح
4 حبات بطاطس كبيرة، مقطعة شرائح رفيعة
½ كوب زيت زيتون
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 حبة بصل، مقطعة شرائح رقيقة
2 حبة طماطم، مقشرة ومفرومة
2 حبة بصل أخضر مفروماً فرماً ناعماً
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