حضرى كيك الشاي بأقل تكلفة



كيك الشاي كيك الشاي





قدم الشيف اسامة السيد ، ، طريقة عمل الكيك الاسفنجي(كيك الشاي).





طريقة عمل الكيك الاسفنجي(كيك الشاي)..



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مقادير طريقه عمل الكيكه:4 بيضات2 كوب دقيقكوب إلا ربع من الحليبكوب إلا ربع من السكرملعقة صغيرة فانيلياملعقة كبيرة بيكمج بودرنصف كوب زيت: طريقه عمل الكيكه:1- يسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، وبعد ذلك يدهن القالب بالسمن ويرش بالدقيق مع إزالة الفائض من الدقيق بالضربالخفيف في وعاء ينخل الدقيق مع البودر ويقلب ومن ثم يوضع جانباً.2- يوضع البيض مع اللبن مع السكر مع الزيت الفانيليا في المضرب أو وعاء الخلط الكهربائي ويخفق حتى يذوب السكر بشكل كامل.3- بعد ذلك يتم وضع خليط البيض في وعاء ويرش أو أن يتم وضع الدقيق بشكل تدريجي مع الخفق بمخفقة اليد في إتجاه واحد حتييصبح الخليط سميك بالشكل الكافي.4- بعد ذلك يترك خيط في العجين ويصب في الصينية ويوضع في الفرن حتي يستوي بشكل كامل أو يتم وضعه في قالب سكين أو سيخويخرج نظيف وينقل من الفرن ويترك حتي يبرد بشكل كامل ويقدم مع الشاي بالحليب أو الشاي العادي أو حسب الرغبة.