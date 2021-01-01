هذه الأطعمة يحد من ارتفاع مستويات الكوليسترول



الكوليسترول الكوليسترول



ارتفاع مستويات الكوليستول في الدم تعرض صحة القلب والأوعية الدموية للخطر ، كما يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى حالات طبية طارئة مثل السكتة الدماغية، في حين أن هناك العديد من الأسباب لارتفاع نسبة الكوليسترول ، فإن أحد أكثرالأسباب شيوعا هو الأنظمة الغذائية التي تشمل تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة، وتشمل هذه الأطعمة الزبدة والكعكوالبسكويت وقطع اللحم الدهنية والنقانق واللحوم المعالجة مثل السلامي والجبن.



يمكن أن يعيق النظام الغذائي مستوياتك أو يخفضها ، لذا فإن اختيار الأطعمة المناسبة أمر حتمي، إذا كان لديك ارتفاع في نسبةالكوليسترول ، فإن إحدى الخطوات الأولى التي يجب اتخاذها هي التوقف عن تناول هذه الدهون المشبعة والتحول إلى الأطعمة التي لنتتحكم فقط في الكوليسترول المرتفع ، بل تخفضه أيضًا.



تعتبر الألياف المغذيات الكبيرة من الأجزاء الرئيسية في الأطعمة التي تكسر الكوليسترول.

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كيف تقلل الألياف ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؟يمكن أن تساعد الألياف ، وخاصة الألياف القابلة للذوبان في تقليل كمية الكوليسترول الضار في الدم، في حالة عدم معرفتك ، هناك نوعانرئيسيان من الكوليسترول: البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL). الكولسترول الضار LDL المعروف أيضًا باسم "الضار" هو النوع الذي يعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، يُعرف HDLباسم"الكوليسترول الجيد" لأنه ينقل الكوليسترول الزائد من الدم إلى الكبد للتخلص منه.تعمل الألياف القابلة للذوبان على خفض نسبة الكوليسترول عن طريق منع إعادة امتصاص الصفراء في أمعائك، يقوم الجسم بعد ذلكبسحب الكوليسترول من مجرى الدم لإنتاج المزيد من الصفراء ، والتي بدورها تقلل من مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة بشكل عام.مصادر الألياف الخافضة للكوليسترولربما يكون العثور على مصادر الألياف من أسهل المهام التي يجب القيام بها، ولكن نظرًا لأنه سهل ، فقد لا يشعر الأشخاص بالحماسالشديد حيال ذلك، إنه يأتي بدون كلمات خيالية ، ببساطة ، جميع الفواكه والخضروات غنية بمحتوى الألياف، إنه طبيعي وصحي وغيرمعقد.بعض هذه المصادر الممتازة للألياف تشمل البطاطا الحلوة والباذنجان والبامية والبروكلي والتفاح والفراولة والبرقوق، البقول مثل الفول والبازلاء والعدس غنية بالألياف القابلة للذوبان بشكل خاص. يعتبر الشوفان خيارًا جيدًا للإفطار ، حيث أن هذه الحبوب مليئة بالأليافالقابلة للذوبان.يوصي الخبراء بما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا. وجدت دراسة بحثية حديثة نُشرت في The Lancet أن تناولما لا يقل عن 25 جرامًا من الألياف الغذائية يوميًا يرتبط بانخفاض الوزن وضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول ، فضلاً عن انخفاض خطرالإصابة بمرض السكري ،أمراض القلب والسكتات الدماغية وسرطان الثدي أو القولون.مضاعفات ارتفاع الكوليسترولمن المهم مراقبة مستويات الكوليسترول لديك، مع ارتفاع الكوليسترول يمكن أن تتطور ترسبات دهنية في الأوعية الدموية مما يجعل منالصعب تدفق الدم الكافي عبر الشرايين، يمكن أن تقلل هذه الترسبات (اللويحات) من تدفق الدم عبر الشرايين ، مما قد يسبب العديد منالمضاعفات، إذا تأثرت الشرايين التي تمد قلبك بالدم ، فقد تشعر بألم في الصدر وأعراض أخرى لمرض الشريان التاجي.إذا تمزق اللويحات أو تمزق ، يمكن أن تتكون جلطة دموية في موقع تمزق اللويحات - مما يؤدي إلى منع تدفق الدم أو انسداد الشريان فياتجاه مجرى الدم، إذا توقف تدفق الدم إلى جزء من قلبك ، فسوف تصاب بنوبة قلبية، على غرار النوبة القلبية تحدث السكتة الدماغية عندماتمنع الجلطة الدموية تدفق الدم إلى جزء من الدماغ.