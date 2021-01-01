طريقة عمل المسقعة بمذاق لا يقاوم

المسقعة
المسقعة من الأكلات الشهية التي يعشق تناولها كثير من الأشخاص، لذا قدم الشيف محمد إبراهيم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل المسقعة فيما يلي..
مقادير المسقعة
2كيلو باذنجان رومي
نصف كيلو فلفل رومي
ربع كيلو فلفل حار
كيلو بطاطس
2حزمة بقدونس
(لعمل الصلصة)
بصلة مفرومة
2ملعقة كبيرة ثوم مفروم
كوب عصير طماطم
نصف كوب صلصة
2ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة سكر
زيت
كزبرة جافة
كمون
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير المسقعة
يقطع الباذنجان إلى شرائح ويرش عليه ملح ودقيق ثم نقليه في زيت غزير ساخن "ويمكن أن نضع عليه القليل من الدقة" ثم نضعه في بايركس ونضع معه الفلفل الرومي "مقطع ومقلي" والفلفل الحار "مقلي" والبطاطس "مقطعة أصابع ومقلية" ثم نضع الصلصة وتقدم بالهنا والشفا.
(لعمل الصلصة)
في ووك على النار نضع القليل من الزيت حتى يسخن ثم نضع الثوم والبصلة "ويمكن أن نضع فلفل حار" ونقلب ثم نضيف الصلصة وعصير الطماطم والخل والتوابل كلها والقليل من الماء المغلي ونتركها على النار حتى تتسبك "ويمكن أن نضيف إليها القليل من البقدونس المفروم والقليل من الدقة".
(لعمل الدقة)
نخلط ملح مع شطة وكمون وعصير ليمون وخل وبقدونس مفروم وثوم مفروم والقليل من الزيت.
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