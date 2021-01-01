3 نصائح للسيدات أثناء الدورة الشهرية

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الدورة الشهرية


يصادف 28 مايو من كل عام يوم نظافة الدورة الشهرية، وهي من أصعب الفترات التي تتعرض لها السيدات والفتيات، ولابد من اتباع بعض النصائح.



نصائح أثناء الدورة الشهرية

تعد الدورة الشهرية من العمليات الحيوية في جسم المرأة والتي تستحق أقصى درجات الحذر والعناية الذاتية، وضمان النظافة الشخصية أثناء الحيض، وتناول الطعام بشكل صحيح هو المفتاح لتخفيف الألم الذي تمر به.

1- تغيير الفوطة الصحية كل 4 ساعات

يعد تغيير الفوط الصحية أو السدادات القطنية كل 4-6 ساعات هو القاعدة الأساسية لإرساء النظافة، فعندما يخرج دم الحيض من الجسم يجذب كائنات مختلفة من أجسامنا والتي تتكاثر في دفء الدم، وتسبب تهيجاً وطفحاً جلدياً والتهابات المسالك البولية، ويؤدي تغيير الفوط الصحية أو السدادة القطنية بانتظام إلى كبح نمو هذه الكائنات ومنع العدوى.

2- الاغتسال جيدا

يعد غسل هذه المنطقة أثناء الحيض بانتظام أمرًا في غاية الأهمية، لأن الكائنات الحية تلتصق بجسمك بعد إزالة الفوط الصحية.



3- عدم استخدام الصابون

استخدام الصابون أثناء الدورة الشهرية يساعد على تكوين ونمو البكتيريا، لذلك توقفي عنه تماما.

المصدر: elbalad

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