تعرف علي نصائح تحميك من مرض جدري القرود

يعد مرض جدري القرود من أكثر الأمراض التى تثير قلق العلماء فى الوقت الراهن حيث أنه ينتشر بسرعة كبيرة في مناطق عديدة حول العالم .
ويسعى العلماء لفهم طبيعة مرض جدري القرود وكشف المزيد عنه للتمكن من الوقاية منه خاصة أن هناك بعض التوقعات بأن هناك بعض التغيرات طرأت على فيروس جدري القرود لذلك بدأ ينتشر بشكل مختلف تماما عن السابق حيث أنه موجود منذ سنوات عديدة فى قارة أفريقيا.
وللتمكن من الوقاية من مرض جدري القرود قدم مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي “ CDC” عدة نصائح حول مرض جدري القرود.
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