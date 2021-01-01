التحريات تكشف تفاصيل سر وفاة أسرة المزرعة.. فيديوجراف



مزرعة الريف الأوروبي مزرعة الريف الأوروبي



تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد العثور على 5 جثث داخل مزرعة ب الريف الأوروبي بالشيخ زايد وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثث مستأجر المزرعة، واثنين من أبنائه، واثنين من أحفاده وتبين وجود إصابات بهم ما يشير الى احتمالية وجود شبهة جنائية وتعرضهم للقتل.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



وانتقلت النيابة العامة بالجيزة، لمناظرة "5 جثث من أسرة واحدة "شخص وابنتاه وحفيداه، عثر عليهم داخل مزرعة على الطريق الصحراوي.

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وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على أسبابها ومعرفة تفاصيلها.واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال أحد أبناء مستأجر المزرعة، وتبين أنه اتصل على والده، ولم يتلق منه ردا، فتوجه إلى المزرعة، وعثر عليه وباقي الأسرة مفارقين الحياة.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو