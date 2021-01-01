التحريات تكشف تفاصيل سر وفاة أسرة المزرعة.. فيديوجراف

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد العثور على 5 جثث داخل مزرعة ب الريف الأوروبي بالشيخ زايد وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثث مستأجر المزرعة، واثنين من أبنائه، واثنين من أحفاده وتبين وجود إصابات بهم ما يشير الى احتمالية وجود شبهة جنائية وتعرضهم للقتل.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وانتقلت النيابة العامة بالجيزة، لمناظرة "5 جثث من أسرة واحدة "شخص وابنتاه وحفيداه، عثر عليهم داخل مزرعة على الطريق الصحراوي.
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