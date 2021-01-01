صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إلقاء القبض على الإخوانى حمزة زوبع و3 آخرين، كما كلفت المحكمة النيابة العامة بإخطار الإنتربول الدولى وإدراجهم على النشرة الحمراء، وتتبع المتهمين وتسليمهم للسلطات المصرية في اتهامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة.
إحالة زوبع وآخرين للمحاكمة
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، تولى المتهمون من الأول حتى الخامس، قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
مسئول إعلام الجماعة
ذكر أمر الإحالة أن حمزة زوبع تولى مسؤولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الخارج، والمتهم الثالث تولى مسؤولية وحدة المونتاج بها، والمتهم الرابع تولى مسؤولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، كما تولى المتهم الثاني مسؤولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، إضافة إلى تولى المتهم الخامس مسؤولية المكتب الإداري لذلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.
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