أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر



الخرف الخرف



في دراسة أطلقتها جمعية القلب الأمريكية، اكتشف باحثون إلى أن الالتزام بـ7 عادات صحية يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بالخرف المبكر بمقدار النصف، بنسبة تصل إلى 43%.







كان اتباع أساليب الحياة السبع تلك فعالًا بنفس القدر في الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لهذه الحالة.

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حددت جمعية القلب الأمريكية 7 طرق يمكن للناس من خلالها تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والحفاظ عليها، وهي:النشاط المعتدل والشديدعليك ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة أسبوعيًا أو 75 دقيقة من النشاط شديد الشدة أسبوعيًا.قم أيضًا بتقوية العضلات لمدة يومين على الأقل في الأسبوع.فقدان الوزنيجب أن يكون مؤشر كتلة الجسم لمعظم البالغين بين 18.5 إلى 24.9.التوقف عن التدخيناستخدم منتجات استبدال النيكوتين أو انتقل إلى الـ vapingتناول الطعام بشكل أفضلتناول المزيد من الفاكهة والخضروات وقطع اللحم الخالية من الدهون مثل السمك والدجاجالسيطرة على الكوليسترولقد يؤدي وجود الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم إلى انسداد الأوعية الدموية، يمكن تقليله عن طريق اتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة.خفض نسبة السكر في الدميمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بانتظام إلى إتلاف العينين والأعصاب والكلى والأوعية الدموية بمرور الوقت. يمكن أن يساعد النظام الغذائي الجيد والتمارين الرياضية في الحفاظ عليه تحت السيطرة.إدارة ضغط الدميؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تعرض القلب والأوعية الدموية والأعضاء الأخرى إلى إجهاد إضافي ويمكن أن يساهم في الإصابة بالخرف الوعائي. يمكن إدارته عن طريق النظام الغذائي وممارسة الرياضة.