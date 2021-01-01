غضب بين طلاب الفرقة الرابعة بتجارة أسيوط بسبب المحاسبة المتقدمة

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صورة الخبر: كلية التجارة بجامعة أسيوط
كلية التجارة بجامعة أسيوط


سادت حالة من الاستياء والغضب بين طلاب الفرقة الرابعة قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة بجامعة أسيوط اليوم السبت بسبب كثرة عدد أسئلة امتحان نهاية العام بمادة المحاسبة المتقدمة وضيق وقت الامتحان .

وأكد أحد الطلاب أن الامتحان كان في غاية الصعوبة خاصة وبلغ عدد الأسئلة 45 سؤالا في 7 صفحات مطلوب من الطلاب حلها في ساعتين وكان صعبا ان يقوم الطلاب بحل جميع الأسئلة.

ووصف الطلاب على جروب الفرقة الرابعة لتجارة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الامتحان بأنه تعجيزي في ظل ضيق الوقت وعدد الأسئلة الذي وصل إلى 45 سؤالا .

وعلق احد الطلاب قائلا :" الدكتور حاطط الامتحان تقريبا علشان يشوف مين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار " ، بينما طالبت إحدى طالبات الفرقة الرابعة بتأجيل حفل التخرج بسبب صعوبة الامتحان ، فيما طالب أحد الطلاب زملائه عدم دخول باقي الامتحانات خوفا من ان تكون بنفس شكل امتحان مادة المحاسبة المتقدمة .

وعلق أحد الطلاب قائلا :" أول مرة في حياتي أشوف امتحان عبارة عن إجابة والحل يبقى سؤال؟!" ، وعلق احد الطلاب قائلا " أنا أول مرة انزل بوست عن الامتحانات خلال الـ 4 سنين أنا اقسم بالله عمري ما شوفت امتحان كدا لا في الجامعة ولا في الثانوية اقسم بالله حرام اللي حصل هات يا سيدي امتحان بس يكون فيه كام نقطة صعبة للامتياز والله مذاكر المادة 3 مرات ودخلت مش عارف حاجة خالص .

وقال أحد الطلاب في تعليقه :" الامتحان مش في مستوى الطالب الفضائي الدكتور دمرنا .

المصدر: elbalad

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