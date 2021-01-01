الجيش الروسي يتهم المتطرفون الأوكرانيون بالسعي لقصف الأراضي الروسية

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين يعتزمون قصف الأراضي الروسية وتفجير حاويات تحوي مواد كيميائية في سومي من أجل اتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة كيميائية.
وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: "وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من جنود أوكرانيين أسرى، فإن مقاتلي الكتائب المتطرفة يعدون استفزازا آخر باستخدام مواد سامة في مدينة سومي".
وتابع: "النازيون الجدد يخططون لقصف منطقة حدودية في روسيا من منطقة سكنية في مدينة سومي واستفزاز الوحدات الروسية للرد، ثم تفجير الحاويات التي تحوي مواد كيميائية خطرة".
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