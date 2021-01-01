الجيش الروسي يتهم المتطرفون الأوكرانيون بالسعي لقصف الأراضي الروسية



المتطرفون الأوكرانيون المتطرفون الأوكرانيون



أكدت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين يعتزمون قصف الأراضي الروسية وتفجير حاويات تحوي مواد كيميائية في سومي من أجل اتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة كيميائية.



وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: "وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من جنود أوكرانيين أسرى، فإن مقاتلي الكتائب المتطرفة يعدون استفزازا آخر باستخدام مواد سامة في مدينة سومي".



وتابع: "النازيون الجدد يخططون لقصف منطقة حدودية في روسيا من منطقة سكنية في مدينة سومي واستفزاز الوحدات الروسية للرد، ثم تفجير الحاويات التي تحوي مواد كيميائية خطرة".

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وأضاف: "سلطات كييف ستستخدم قريبا هذا الإجراء الخبيث لاتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة كيميائية".وأكد وجود صحفيين من وكالات الأنباء الأجنبية في سومي لالتقاط الصور والفيديو.وأشار إلى أن روسيا تحذر "الغرب المتحضر"، والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أن كييف تخطط لنشر أخبار كاذبة على نطاق واسع حول "فظائع روسية" مزعومة في المستقبل القريب من خلال وسائل إعلام أوكرانية وغربية، وكذلك عبر مختلف مواقع الإنترنت والمنصات الإعلامية.