بوتين يقر قانونًا يلغي الحد الأقصى للسن للتجنيد بالجيش

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بوتين


وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، قانونًا يلغي الحد الأقصى لسن الالتحاق الروس والأجانب بالجيش كأفراد عسكريين متعاقدين، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس.

ويأتي هذا كتحول بعد أن كان بإمكان المواطنين الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا والأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا، الانخراط في الجيش الروسي.

وتأتي التغييرات في القانون وسط خسائر فادحة في صفوف الروس في أوكرانيا، حيث تشن موسكو ما تسميه "عملية عسكرية خاصة".

وكان الكرملين في البداية قد قال إن المجندين لن يخدموا في أوكرانيا، لكنه اعترف لاحقًا بأنهم كانوا يخدمون في القتال.

وكان مجلس الدوما الروسي قد أقر مشروع القانون، الأربعاء، ويحتاج إلى توقيع بوتين ليصبح قانونًا.

المصدر: نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)

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