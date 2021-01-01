أول تعليق لنبيلة مكرم وزيرة الهجرة على اتهام نجلها في جريمتي قتل بأمريكا

قالت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، إن أسرتها تواجه "محنة شديدة"، بعد اتهام نجلها في جريمتي قتل بالولايات المتحدة، في أول تعليق لها على ما حدث.
وقعت الحادثتان قبل شهر في ولاية كاليفورنيا، إلا أنها أثارت جدلا واسعًا في مصر عبر الشبكات الاجتماعية خلال الساعات الأخيرة. وحسب تقارير، يواجه نجل وزيرة الهجرة المصرية اتهامات بقتل اثنين من زملائه في العمل والسكن.
وقالت الوزيرة : "لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتى نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن".
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