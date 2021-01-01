أول تعليق لنبيلة مكرم وزيرة الهجرة على اتهام نجلها في جريمتي قتل بأمريكا

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صورة الخبر: نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، إن أسرتها تواجه "محنة شديدة"، بعد اتهام نجلها في جريمتي قتل بالولايات المتحدة، في أول تعليق لها على ما حدث.

وقعت الحادثتان قبل شهر في ولاية كاليفورنيا، إلا أنها أثارت جدلا واسعًا في مصر عبر الشبكات الاجتماعية خلال الساعات الأخيرة. وحسب تقارير، يواجه نجل وزيرة الهجرة المصرية اتهامات بقتل اثنين من زملائه في العمل والسكن.

وقالت الوزيرة : "لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتى نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن".

وأضافت: "قيامى بواجباتى كوزيره فى الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كونى أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها. ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبى ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصى وما هو عام".

وقالت منيرة مكرم إ"كأم، أطلب منكم الدعاء لى ولأسرتى فى هذه المحنة، وأدعو معكم لابنى رامى وللضحايا اللذين لقوا ربهم"، داعية "وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تنشر، وتراعي الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنه التى ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال فى علم الغيب وفى ضمير القاضى به".

لتكن اراده الله.. انا وأسرتى نتعرض لمحنه شديدة، وبنمر بوقت عصيب على اثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة...

المصدر: دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)

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