تكشف تسريبات عن تفاصيل الشاشة لهاتفي Pixel 7 وPixel 7 Pro



وPixel 7 Pro وPixel 7 Pro

كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات الشاشة في هواتف جوجل المرتقبة Pixel 7 وPixel 7 Pro.



شاركت عملاق البحث في مؤتمرها الأخير اللمحات الأولى لتصميم الإصدارات القادمة من هواتف Pixel 7، واليوم توضح أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الشاشة في الإصدارات القادمة.



ولقد أكدت التسريبات أن هاتف Pixel 7 يدعم دقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث 90 Hz.

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بينما يأتي هاتف Pixel 7 Pro بدقة عرض 1440 في 3120 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، وهي مواصفات تحاكي إصدارات جوجل الحالية Pixel 6 و Pixel 6 Pro.ولقد كُشِف عن التفاصيل الجديدة في مصدر جوجل المفتوح لمنصة الأندوريد، حيث رصد اثنان من برامج التشغيل الجديدة التي إنشأت للإصدارات الجديدة بعلامات C10 وP10، حيث يعود الأول لهاتف Pixel 7، بينما يعود الرمز الثاني لإصدار Pro.كما توضح التسريبات توافق لوحات الشاشة في هاتفي Pixel 7 و Pixel 7 Pro، أيضاً من المتوقع أن تأتي الترقية في سطوع الشاشة وإستهلاك الطاقة أو تحسينات أخرى.من جانب أخر من المتوقع أن يتميز Pixel 7 بحجم أصغر للشاشة مقارنة بهاتف Pixel 6، لذا تأتي الشاشة بإتساع أقل في الإصدار الجديد بنسبة 1مم، وأقصر بمقدار 2 مم.بينما يتوافق Pixel 7 Pro مع الإصدار السابق Pixel 6 Pro في الحجم، وأيضاً يتوافق الاثنان في حجم الشاشة، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Pixel 7 Pro سيتضمن نمط 1080 بيكسل أصلي في الشاشة، حيث يمكن لهذا النمط أن يدعم خفض إستهلاك الطاقة في وضع توفير الطاقة.