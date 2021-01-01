لدى إل جي شاشة ألعاب ضخمة بقياس 48 إنشًا



إل جي إل جي

حولت شركة إل جي تلفاز OLED بقياس 48 إنشًا وبدقة 3840×2160 بكسل إلى شاشة ألعاب تسمى LG UltraGear 48GQ900، حيث أطلقت الشركة مجموعة شاشات الألعاب UltraGear الجديدة (النماذج 32GQ950 و 32GQ850 و 48GQ900).



وبفضل لغة التصميم الجديدة تمامًا وأحدث تقنيات العرض ومجموعة من ميزات الألعاب والاتصال، تتمتع شاشات الألعاب 2022 UltraGear بما يلزم لتلبية احتياجات اللاعبين.



وفي حين أن أجهزة تلفازي LG C1 48 و LG CX 48 تتميز بحامل عريض كبير يصعب إدارة كابلات سطح المكتب من خلاله ويحجب بقية المكتبك من الرؤية، فإن شاشة UltraGear الجديدة تتميز بحامل تقليدي على شكل حرف V يرفع الشاشة بأكملها أعلى الطاولة.

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ويوجد موزع USB 3.0 مدمج ثنائي المنافذ، ومنفذ DisplayPort. وهناك منفذ سماعة رأس بقياس 3.5 مم يمكن استخدامه إذا كنت لا ترغب في الاعتماد على مكبرات الصوت الستيريو المدمجة بقدرة 20 واط.كما تحتوي الشاشة على قرص تشغيل كبير وأزرار سهلة لتغيير مدخلات الفيديو ومخرجات الصوت وكتم الصوت والطاقة والتبديل في وضع الألعاب من إل جي. بالإضافة إلى جهاز تحكم عن بعد للاستخدام المخصص للألعاب.وتظهر صفحة المنتجات للشركة الكورية أيضًا أنك تتمكن من استدعاء علامة التقاطع عبر الشاشة وعداد FPS، إذا كنت ترغب في ذلك، وهي ميزات لشاشات الألعاب المتطورة هذه الأيام. ويمكنك أيضًا زيادة معدل تحديث الشاشة إلى 138 هرتز.ولكن لا يوضح البيان الصحفي للشركة ما إذا كانت إل جي قد عدلت خوارزميات محدد السطوع التلقائي. وأعاقت هذه الخوارزمية في الماضي استخدام شاشات OLED العملاقة كشاشات حاسب.إل جي حولت تلفاز OLED إلى شاشة ألعابيعمل محدد السطوع التلقائي على حماية شاشة OLED من الاحتراق. ولكن الخوارزمية تعمد إلى تعتيم الشاشة باستمرار أثناء محاولة تمرير المستندات والمواقع الإلكترونية. ولم تجد الشركات الأخرى التي صممت شاشات ألعاب حول شاشات OLED من إل جي طريقة للتعامل مع ذلك.كما لم تقم إل جي بتحسين الخوارزميات بشكل كبير في أحدث شاشاتها. إذ لا تزال شاشة LG C2 الجديد الأصغر بقياس 42 إنشًا تعاني من مشكلة محدد السطوع المشتت للانتباه.وتتميز الشاشة بإضاءة Hexagon الجديدة. كما تقدم أحدث اتصال HDMI 2.1، مما يتيح ميزات مثل معدل التحديث المتغير VRR ودعم الألعاب السريعة بدقة 4K عبر الحواسيب والمنصات.كما أنها تأتي مع طلاء مضاد للوهج منخفض الانعكاس. ويقلل الطلاء من عوامل التشتيت المرئي بحيث يمكن للمستخدمين تركيز انتباههم بشكل كامل على طريقة اللعب.بالإضافة إلى ذلك فإنها تتضمن ميزة الصوت المحيطي الفائق DTS Headphone:X، الذي يعيد إنتاج كل صوت في اللعبة بوضوح.ووفقًا للشركة، تتوفر LG 48GQ900 الجديدة بدءًا من هذا الشهر في اليابان مع أسواق رئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.