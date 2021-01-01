«بنفس الرقم».. شروط وخطوات تغيير شركة المحمول



تغيير شركة المحمول تغيير شركة المحمول

ينشر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، القواعد المنظمة والحاكمة بين المواطنين وشركات الاتصالات أو شركات المحمول، ومنها دليل المستخدم لنقل الأرقام، أو تغيير شركة المحمول المقدمة للخدمة، مع الاحتفاظ برقم الخط.



تتيح شركات المحمول للعملاء، الإحتفاظ بأرقامهم مع تغيير الشركة المقدمة للخدمة، هذا مع بعض الشروط العامة الي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومنها ضرورة أن يكون العميل طالب النقل هو نفسه مالك الرقم المراد نقله، والرقم مسجل برقم بطاقته الشخصية أو رقم جواز السفر (في حالة الأجنبي) أو رقم سجل تجاري (الشخصية الاعتبارية).



كذلك يتوجب أن يمر على اشتراك العميل بشركة المحمول بذات الرقم المراد نقله أربعة أشهر على الأقل في حالة العميل الفردي سواء نظام الكروت المدفوعة مسبقاً أو نظام الفاتورة، وعام ميلادي على الأقل في حالة الحسابات المجمعة.

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هذا ولا يمكن تقديم طلب نقل إلى شركتين مختلفتين في آنً واحد حيث أن النظام لا يقبل إلا طلب واحد فقط وسوف يقوم بإجراء عملية النقل للطلب الأول فقط، علما بأنه يمكن نقل الرقم مجاني لمشتركي الكروت سابقة الدفع والفواتير، والحسابات المجمعة، علما بأنه في حالة رفض طلب النقل، يكون من حق العميل إزالة سبب الرفض، والتقدم بطلب نقل جديد آخر لنقل الرقم.