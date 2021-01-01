قد يكون هناك من يراقبك..تحقق من هاتفك..

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تحقق من هاتفك

إذا كنت قلقًا من أن شخصًا ما يتتبع مكانك، أو أن أحدًا يتطفل على أجهزتك من بعيد، فيمكن عبر ميزة بهاتف آيفون التحقق من ذلك، وهي ميزة Find My.ولحسن الحظ، فإن أمان أجهزة شركة آبل APPLE مشدد جدًا، لذا إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى حسابك، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب كلمة مرور، والتي قد تكون ربما قمت بمشاركتها مع شخص ما عن طريق الخطأ، أو أن كلمة المرور الخاصة بك سهلة للغاية.

إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كان شخص ما يتبعك على وجه اليقين أم لا، فيمكن عبرة ميزة Find My ، أن ترى ما إذا كانت هناك أي أجهزة غير تابعة لك، تقوم بالتسجيل، والدخول إلى حسابك.

ويمكن إجراء ذلك التحقق على جهاز آيفون iPhone الخاص بك، عبر فتح "الإعدادات"، ثم اضغط على اسمك في الأعلى. بعد ذلك قم بالتمرير إلى أسفل، وسترى جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إلى حسابك.

ومن تلك القائمة يمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كان هناك أي منها لا تعرفه، هذا مع العلم أن بعض منتجات شركة آبل Apple ليس لها إمكانية أو حق الوصول إلى ميزة Find My.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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