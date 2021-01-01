"روس كوسموس" : روسيا والصين جاهزتان لتوقيع اتفاقية حكومية دولية بشأن المحطة القمرية

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قال المدير العام لشركة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، إن الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن إنشاء موسكو وبكين لمشروع المحطة القمرية العلمية الروسية - الصينية جاهزة للتوقيع تقريبا.



وأضاف روغوزين: "مع الصين، نحن الآن في درجة عالية من الاستعداد لتوقيع اتفاقية حكومية دولية بشأن إنشاء قاعدة أبحاث قمرية".



قدمت "روس كوسموس" و "CNSA" (إدارة الفضاء الصينية) في يونيو من العام الماضي، كجزء من المؤتمر العالمي لاستكشاف الفضاء (GLEX-2021)، خارطة طريق لـ CNLS.

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يذكر أن "روس كوسموس" وإدارة الفضاء الصينية كشفتا على هامش مؤتمر GLEX-2021 الفضائي الدولي عن خارطة الطريق لإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية التي يخطط لإنجازها بحلول عام 2035، ويعتزم الجانبان الروسي والصيني أن يحققا في أعوام 2026 – 2030 بعثتين قمريتين لتجربة تكنولوجيا الهبوط على سطح القمر ونقل الحمولة إلى هناك، وكذلك نقل عينات من صخور القمر إلى الأرض.أما أعوام 2031 – 2035 فستشهد نشر البنية التحتية في مدار القمر وعلى سطحه.