"روس كوسموس" : روسيا والصين جاهزتان لتوقيع اتفاقية حكومية دولية بشأن المحطة القمرية

قال المدير العام لشركة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، إن الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن إنشاء موسكو وبكين لمشروع المحطة القمرية العلمية الروسية - الصينية جاهزة للتوقيع تقريبا.
وأضاف روغوزين: "مع الصين، نحن الآن في درجة عالية من الاستعداد لتوقيع اتفاقية حكومية دولية بشأن إنشاء قاعدة أبحاث قمرية".
قدمت "روس كوسموس" و "CNSA" (إدارة الفضاء الصينية) في يونيو من العام الماضي، كجزء من المؤتمر العالمي لاستكشاف الفضاء (GLEX-2021)، خارطة طريق لـ CNLS.
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