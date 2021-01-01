مواد كيميائية جديدة بالغلاف الجوي تهدد صحة الإنسان



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

اكتشف العلماء نوعًا جديدًا من المواد شديدة التفاعل في الغلاف الجوي للأرض، والتي يمكن أن تشكل تهديدًا لصحة الإنسان، فضلاً عن المناخ العالمي.



وأظهر باحثون من جامعة كوبنهاجن أن ثلاثي أكسيد، وهي مركبات كيميائية من ثلاث ذرات أكسجين متصلة ببعضها البعض، تتشكل في الظروف الجوية، لتكون ثلاثي الأكسيدات، تعتبر أكثر تفاعلًا من البيروكسيدات التي تحتوي على ذرتين من الأكسجين مرتبطة ببعضهما البعض، مما يجعلها شديدة التفاعل، والقابلية للاشتعال، بل والانفجار في كثير من الأحيان.



ومن المعروف أن البيروكسيدات موجودة في الهواء المحيط بنا، وكان من المتوقع أن تكون ثلاثية الأكسيدات في الغلاف الجوي أيضًا، ولكن حتى الآن لم يتم إثبات ذلك بشكل قاطع.

قد يعجبك أيضا...

ويقول البروفيسور هنريك جروم كيارجارد، من قسم الكيمياء بجامعة كوبنهاجن: "هذا ما أنجزناه حتى الآن.. ونوع المركبات التي اكتشفناها فريدة من نوعها في هيكلها، ولأنها شديدة الأكسدة، فمن المرجح أنها تجلب مجموعة من التأثيرات وخاصة على صحة الإنسان بالتسبب في أمراض خطيرة، لكننا لم نحددها حتى الأن، أو نكتشفها بعد".