سبيس إكس : صاروخ "فالكون" يطلق 59 قمرا صناعيا

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نجحت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الأربعاء 25 مايو في إطلاق صاروخ "فالكون – 9" الذي أوصل إلى مدار الأرض 59 قمرا صناعيا صغيرا خاصا.



وأطلق الصاروخ من المطر الفضائي في رأس "كانافيرال" بولاية فلوريدا الأمريكية الساعة 14.35 يوم 25 مايو بالتوقيت المحلي (الساعة 21.35 بتوقيت موسكو).



وانفصلت الحمولة المفيدة كلها، بما فيها الأقمار الصناعية الصغيرة وغيرها من الأجهزة، عن الصاروخ بعد 90 دقيقة في مدارات معينة لها.

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وبعد مرور 10 دقائق من إطلاق الصاروخ انفصلت عنه أوتوماتيكيا مرحلته الأولى التي استخدمها 7 مرات صاروخ "فالكون" في وقت سابق وهبطت على منصة خاصة في المطار الفضائي.يذكر أن متوسط كلفة إطلاق صاروخ واحد من طراز "فالكون -9" بلغ ما يقارب على 62 مليون دولار حسب وزن الحمولة المفيدة وحجمها، ما يعادل تقريبا كلفة إطلاق صاروخ "بروتون – إم" الروسي وحيد الاستخدام ( 65 مليون دولار).