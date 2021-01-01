سبيس إكس : صاروخ "فالكون" يطلق 59 قمرا صناعيا

نجحت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الأربعاء 25 مايو في إطلاق صاروخ "فالكون – 9" الذي أوصل إلى مدار الأرض 59 قمرا صناعيا صغيرا خاصا.
وأطلق الصاروخ من المطر الفضائي في رأس "كانافيرال" بولاية فلوريدا الأمريكية الساعة 14.35 يوم 25 مايو بالتوقيت المحلي (الساعة 21.35 بتوقيت موسكو).
وانفصلت الحمولة المفيدة كلها، بما فيها الأقمار الصناعية الصغيرة وغيرها من الأجهزة، عن الصاروخ بعد 90 دقيقة في مدارات معينة لها.
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