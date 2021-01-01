مركبه ستارلاينر الفضائية تعود إلى الأرض

أعلنت ناسا أن المركبة الفضائية ستارلاينر بعد ان أكملت بنجاح رحلتها التجريبية الثانية إلى المحطة الفضائية الدولية وهبطت بولاية نيو ميكسيكو.
ووفقا لناسا، هبطت المركبة ستارلاينر يوم الأربعاء عند الساعة 18.49 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 1.49 يوم الخميس بتوقيت موسكو)، في ميدان وايت ساندز.
وجاء في بيان ناسا المنشور على موقعها في "تويتر"، "عودة المركبة من المحطة الفضائية الدولية يعلن عن اكتمال الرحلة التجريبية الثانية، ما يسمح بالحصول على البيانات الضرورية لنقل رواد الفضاء مستقبلا".
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