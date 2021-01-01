بالفيديو : إيوان ماكجريجور يشارك ببطولة إعلان فولكس فاجن ID. Buzz الكهربائية الجديدة

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صورة الخبر: فولكس فاجن ID. Buzz
فولكس فاجن ID. Buzz

باعتبارها شريك مع شبكة ديزني، أطلقت فولكس فاجن إعلان جديد لسيارتها ID. Buzz الكهربائية الجديدة، والذي تضمن ظهور شخصيات من مسلسل Obi-Wan Kenobi الذي أنتجته ديزني وسيعرض قريبا على شاشاتها.

وظهر النجم السينمائي إيوان مكجريجور بطل هذا المسلسل في لمحة سريعة بهذا الإعلان، وذلك أثناء قيادته لسيارة فولكس فاجن ID. Buzz الكهربائية ومغادرته لاستوديو التصوير الخاص بهذا العمل التليفزيوني.

شاهد الإعلان:

المصدر: التوكيل

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