سعر الذهب اليوم السبت 28 مايو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارًا، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت 1850 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 701جنيه



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 901 جنيه.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1051جنيهًا.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1206جنيهات.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5280 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10560 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو21120 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,448 جنيها.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةارتفعت أسعار الذهب أمس مع استمرار ضعف الدولار، مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.