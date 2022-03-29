سعر الدولار في مصر اليوم الرسمي مقابل الجنيه السبت 28-5-2022 بعد ارتفاع الأخضر



أسعار العملات أسعار العملات

سعر الدولار الجديد الرسمي اليوم في مصر صباح السبت 28-5-2022 متوقف عند سعر الغلق الذي سجله الخميس 26-5-2022، قبل يومي العطلة، الجمعة والسبت 27 و28 مايو 2022. وسجل الدولار في البنك المركزي 18.5467عند الشراء وعند البيع سجل الدولار مقابل الجنيه المصري 18.6283.



أسعار الدولار في مصر شهدت ثباتا سعريا على مدار ما يقرب من أسبوع، ولكن سعر الدولار والعملات الأجنبية شهد تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية منذ الاثنين 23-5-2022، والثلاثاء 24-5-2022.



واستقر عند هذه الأسعار حتى صباح الأربعاء 25-5-2022، وارتفع مجددا حتى صباح الخميس 26-5-2022، ومن المقرر أن يستقر سعر الدولار في مصر عند الارتفاع خلال عطلة البنوك الجمعة والسبت.

قد يعجبك أيضا...

أسعار الدولار في البنوك المصريةسعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصريسجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي عند الشراء 18.5467، وللبيع 18.6283.سعر الدولار اليوم في البنك الأهليسجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 18.55جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك مصرسجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 18.55جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib:وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي cib إلى 18.57، للشراء، وعند البيع وصل إلى 18.63.سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلاميسعر الدولار اليوم في مصر داخل مصر أبوظبي الإسلامي 18.5800 للشراء، وللبيع وصل 18.6300.سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكولوصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، إلى 18.56 للشراء، وعند البيع وصل إلى 18.63.سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويسوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس نحو 18.53جنيه للشراء، و18.63جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلي المتحد نحو 18.57جنيه للشراء، 18.63جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتيوصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 18.58جنيه للشراء، 18.63جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندريةوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية نحو 18.56جنيه للشراء، و18.63جنيه للبيع.سعر الدولاراليوم في المصرف المتحدوصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد نحو 18.53جنيه للشراء، و18.63جنيه للبيعسعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكانوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك التعمير والإسكان 18.57جنيه للشراء، و18.63جنيه للبيعسعر الدولار اليوم في بنك HSBCوصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بي سي» 18.53للشراء وعند البيع وصل إلى 18.63سعر الدولار اليوم في بنك SAIBوصل سعر الدولار في بنك سايب 18.53جنيه للشراء، و18.63جنيه للبيع.