أسعار الخضروات اليوم السبت في سوق العبور



أسعار الخضروات أسعار الخضروات

شهدت أسعار الخضروات تراجعا ملحوظا في الأسعار بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم السبت 28 مايو 2022، ويضاف إلى السعر المعلن من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الخضروات:



- سجل سعر الطماطم ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو

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- البطاطس ما بين 2 إلى 3.5 جنيهات- البصل ما بين 1.25 إلى 2.25 جنيهات- الكوسة ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيهات- تراوح سعر الجزر ما بين 1.5 إلى 3.5 للكيلو- الفاصوليا ما بين 5 الى 8 جنيهات- الباذنجان الرومي ما بين 2 إلى 3.5 جنيهات- الباذنجان البلدي ما بين 1.75 الي 3.75 جنيهات- سجل سعر كيلو الباذنجان الرومى 1.5 إلى 3 جنيهات- الباذنجان الابيض من 2 إلى 3.5 جنيهات- الفلفل الرومي البلدي ما بين 3 إلى 4.5 جنيهات- الفلفل الحامي البلدي ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيهات- سجل سعر كيلو البامية 12 إلى 18 جنيها- الملوخية ما بين 4 إلى 6 جنيهات- الخيار البلدي ما بين 2.5 إلى 3 جنيهات- سجل خيار الصوب ما بين 2.5 إلى 3 جنيهات- الليمون البلدي ما بين 8 إلى 14 جنيهات- قلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو- سعر السبانخ ما بين 3 إلى 4.5 جنيهات للكيلو- سعر كيلو البسلة ما بين 4 الى 7 جنيهات- سعر كيلو الثوم ما بين 5 إلى 9 جنيهاتومن جانبه، قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية إن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية كما تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية.