مشاهد أرعبت العالم..انفجار الشمس بالخمسينيات..

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انهالت الأمطار بغزارة على جزيرة كيوشو باليابان وانهالت الفيضانات على شمال اليونان نتيجة العواصف الشديدة والذي نتج عنها هدم آلاف المنازل وإغراق آلاف الأراضي واندلاع الحرائق في كل مكان.



عندما تقرأ هذه السطور يأتي في مخيلتك من الوهلة الأولى أن هذه الاحداث ضمن أحد مشاهد فيلم عالمي ولكن الحقيقة أن هذا حدث بالفعل، وفقا لما نشرته جريدة أخبار اليوم في 7 سبتمبر 1957.





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حينها صرحت وكالات الأنباء بأن ما حدث بخمسينيات القرن بشمال اليونان ومدينة اليابان هو كارثة ضخمة حقيقية، بينما أكد علماء الفلك في المرصد البريطاني أن هذه العواصف بسبب انفجار في الشمس يصل إلى 100 مليون قنبلة هيدروجينية.وأعلن العلماء أن العواصف قد تكون متقطعة ثم تثور ثم تهدأ وقد تكون متصلة. وانقطعت الاتصالات اللاسلكية في الأرض ستظل مضطربة حتى نهاية عام 1958 ولكن بشكل متقطع وتعمل مراصد العالم ليلا ونهارا لمراقبة هذه الظاهرة وتبادل المعلومات مع البلاد وبعضها.وقد سجل مرصد حلوان بمصر انفجار الشمس وأبلغه لمراصد دول أوروبا وأعلنت دول العالم درجه التأهب القصوى.وصرحت الحكومة المصرية بأن مصر آمنة من جراء هذه الظاهرة نتيجة لبعدها عن القطب الذي يكون فيه الانفجار متوهجا.