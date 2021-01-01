8 نصائح يجب اتباعها في العزومات لتجنب الطاقة السلبية..عشان اللمة تحلو..

عتبر العزومات والولائم فرص ذهبية لتجمع الأسرة والعائلة خاصة في نهاية الأسبوع، وبدء الإجازات التي يسعى من خلالها الكثيرون بأن يربطوا شمل العائلة والمقربين منهم لهم، ولكن في الكثير من الأحيان تتحول هذه التجمعات و"العزومات" إلى خلافات، وقد ينتج عنها خصام بعد ذلك، كما أوضحت مطورة علم الطاقة الدكتورة مها العطار في حديثها لـ "اليوم السابع" بعض الخطوات لتجنب حدوث مثل هذه الخلافات كما يلي:
بعد العزومة خصام:
قالت مطورة الطاقة هل سألت نفسك لماذا كان هناك خلافات أو خناق بعد "العزومة" وسبب في الخصام؟ فإن هناك قواعد لابد أن نعرفها في علم الطاقة عند استضافة عزومة للعائلة وتجمعهم تجنباً لنشوب هذه الخلافات، التي قد تأتي من أصغر الشرر وقد تكون بسبب أمور تافهة ليست بالكبيرة لحدوث هذا الفراق والخصام.
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