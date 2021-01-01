الشموع والبخور أبرزها..5 هدايا يمكن تقديمها للشخص المتوتر ..

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صورة الخبر: قناع النوم
قناع النوم

عندما تجد شخص قريب منك مريض، تنصحه بأن يذهب للطبيب ولكن عندما تجد شخص يعاني من الضغط والتوتر، فهناك العديد من منتجات تساعد على تخفيف التوتر مثل بعض الزيوت الطبيعية، والنباتات والشموع، لذا يستعرض" اليوم السابع"، بعض الهدايا التي تساعد على تخفيف الشعور بالتوتر التي يفضل شرائها للشخص الذى يعانى من التوتر، وفقاً لما ذكره موقع "floweraura"

هدايا للشخص المتوتر

شموع معطرة:

لا شك أن الشموع المعطرة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نفسيتنا، فهي تساعد على الشعور بالراحة والأمان والرفاهية، فالشموع المعطرة ضرورية لتعطير المنزل، وعلى الرغم من أن الشموع المعطرة مصنوعة من أجل الشعور بالاستمتاع ، لكنها تزيل الشعور بالتوتر، وتنشر الطاقة الإيجابية في المنزل، ويمكن شراء الشموع المعطرة من العديد من المتاجر الهدايا.

موزع الروائح "مبخرة":

نشر الروائح يعتبر إضافة مهمة لأي منزل، حيث تساعد على الشعور بالراحة النفسية، كما تساعد على الشعور بالاسترخاء، سواء عند وضعها في غرفة النوم أو المكتب.



النباتات الخضراء:

تتمتع النباتات بفوائد هائلة فهى تستطيع تحسين الحالة النفسية للإنسان وفى نفس الوقت تنقى الهواء، ومن النباتات المنزلية التي ينصح بشرائها للشخص المتوتر هي نبات الصبار.

أقنعة النوم:

لا توجد سوى طريقة واحدة للهروب من هذا العالم الصاخب، وهى أقنعة النوم، التي أصبحت جزء من حياتنا اليومية، كما تساعد على الشعور بالراحة، لذلك تعتبر من الهدايا المناسبة للشخص المتوتر.



كرات الاستحمام الفوارة:

تساعد بعض الروائح في الشعور بالاسترخاء مثل الخزامى والبابونج وغيرها، كما تساعد على ترطيب البشرة، ولهذا تعتبر من الهدايا المناسبة للشخص المتوتر.





المصدر: اليوم السابع

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