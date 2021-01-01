خطأ تسبب في ضياع 60 ألف جنيه ..ماكينة صرف بالأقصر بتطلع ضعف الفلوس.

ماكينة صرف بالأقصر، كلمات أصبحت بين الأكثر تداولا بعد ضجة كبيرة أثارتها واقعة ارتكاب خطأ في ماكينة «ATM» بمدينة أرمنت التابعة لمحافظة الأقصر، أدى إلى صرف ضعف المبالغ التي يطلب العملاء سحبها، الأمر الذي أصابهم بالحيرة حول السبب وراء ذلك، وهل جرى احتساب المبلغ الزائد من «الفيزا» أم لا؟
وسرعان ما تصدرت واقعة ماكينة صرف بالأقصر، حديث رواد السوشيال على المنصات المختلفة، إذ حول البعض الخطأ الذي حدث في ماكينة «ATM» إلى مادة لـ«الكوميكس»، بينما تساءل آخرون عن استمرارها من عدمه.
ماكينة صرف بالأقصر.. العملاء أعادوا الأموال
وأكد أحد الأشخاص العاملين بالشركة، المسؤولة عن وضع الأموال داخل ماكينة «ATM»، ويدعى «محمد»، أن الواقعة حدثت بالفعل، أمس الخميس، إلا أن العملاء أعادوا على الفور الأموال التي جرى سحبها عن طريق الخطأ.
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