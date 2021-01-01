طرق علاج مقاومة الأنسولين بالاكل



مقاومة الأنسولين مقاومة الأنسولين

علاج مقاومة الأنسولين بالاكل عندما يتعلق الأمر بالوقاية من مرض السكري، يمكن لنظامك الغذائي أن يحدث فرقًا كبيرًا.



وإذا كان لديك بالفعل فقد يساعدك تغيير النظام الغذائي في إدارته بشكل أفضل.



علاج مقاومة الأنسولين بالاكل

يحافظ المزيج الصحيح من الأطعمة على الأنسولين وسكر الدم تحت السيطرة. عندما تكون لديك مقاومة للأنسولين .

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فإن هذا التوازن يخرج عن السيطرة. يصعب على جسمك حرق الأطعمة للحصول على الطاقة. وعندما يتراكم الكثير من السكر في مجرى الدم فقد تكون في طريقك للإصابة بمقدمات السكري من النوع 2 أو مرض السكري.وقد يقودك ذلك إلى اتباع نظام غذائي مقاوم للأنسولين.نظام أكل لمريض السكرلا تحتاج إلى أطعمة خاصة للنظام الغذائي المقاوم للأنسولين. باختصار ، ستأكل كميات أقل من الدهون غير الصحية والسكر واللحوم والنشويات المصنعة.والمزيد من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك والدواجن الخالية من الدهون. لكن قد يكون من الصعب تغيير العادات. لذا ضع في اعتبارك بعض النصائح البسيطة قبل أن تبدأ.اتبع عادات صحية. لن يساعدك اتباع نظام غذائي قاسي. هذا يتعلق بتغيير نهجك في الطعام. اذهب ببطء وابني عادات جديدة يمكن أن تصبح دائمة.ربما يمكنك شرب كميات أقل من المشروبات الغازية السكرية.إجعل الأمر يعمل من أجلك. يمكنك الاستمتاع بأطعمة مختلفة عما يحب الآخرون تناوله. يجب أن يتناسب النظام الغذائي مع ذوقك وأسلوب حياتك حتى تتمكن من الالتزام به.يحتاج معظم الناس إلى الدعم على طول الطريق ، لذلك يمكن أن يكون اختصاصي التغذية الجيد حليفًا كبيرًا.علاج مقاومة الإنسولين نهائيالا تفوت وجبات الطعام. قد تعتقد أن تفويت وجبة ما يعني تقليل السعرات الحرارية وزيادة فقدان الوزن. هذا فقط يجعل مستويات الأنسولين والسكر في الدم تتأرجح صعودًا وهبوطًا.ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة دهون البطن ، مما يجعل جسمك أكثر عرضة لمقاومة الأنسولين.ركز على السعرات الحرارية والجودة.لا توجد إجابات واضحة للجدل حول أفضل مزيج من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. أفضل رهان لك هو مراقبة إجمالي السعرات الحرارية الخاصة بك وجعلها ذات قيمة.لذا تخطي الأرز الأبيض واستخدمي الحبوب الكاملة بدلاً من ذلك.اخلطها.لا يوجد طعام سحري من شأنه إصلاح كل شيء ، لذا عليك تنويع ما تأكله. عندما يكون لديك خياراختر الطعام الذي يحتوي على المزيد من الفيتامينات والمعادن والألياف.ماذا يأكل مريض السكر؟تناول الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ. فهي منخفضة الكربوهيدرات والسعرات الحرارية ومليئة بالعناصر الغذائية ، لذلك يمكنك أن تأكل بقدر ما تريد.الخضار الطازجة هي الأفضل. إذا تم تجميدها أو تعليبها، فتأكد من عدم وجود دهون أو ملح أو سكر مضاف.احترس من الخضار النشوية مثل البطاطس والبازلاء والذرة. لديهم المزيد من الكربوهيدرات ، لذلك عاملهم مثل الحبوب لا تبالغ في ذلك.الكثير من الفاكهة. مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف فهي خيار رائع آخر. استبدل الفاكهة بالحلويات لتهدئة رغباتك الشديدة.أضف التوت إلى الزبادي العادي الخالي من الدسم لتحويله إلى حلوى.مرة أخرى طازج هو الأفضل. تأكد من تجنب الفواكه المعلبة مع إضافة القطر. وتذكر أن الفواكه تعد من الكربوهيدرات.نسبة عالية من الألياف. عندما تأكل أكثر من 50 جرامًا من الألياف يوميًا ، فهذا يساعد على موازنة نسبة السكر في الدم. اللوز والفاصوليا السوداء والبروكلي والعدس ودقيق الشوفان وكلها غنية بالأليافالكربوهيدرات المحدودة. يمكنك أن تأكل الكربوهيدرات ، لكن قلل منها واختر بحكمة. اختر الكربوهيدرات في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والفول ومنتجات الألبان قليلة الدسم بدلًا من الأطعمة المصنعة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة.الحبوب الكاملة التي لم تتحول إلى دقيق أفضل. لذلك في وجبة الإفطار ، اختر الشوفان على الخبز المحمص.